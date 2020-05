Pe ce si-au cheltuit romanii banii in starea de urgenta - raport Revolut

Datele reflecta comportamentul de consum al utilizatorilor Revolut din Romania, in perioada 15 martie - 15 mai 2020, in comparatie cu lunile precedente.Preocupari pentru fashion in timpul starii de urgentaDesi nu au putut iesi din casa fara declaratia pe proprie raspundere, romanii au fost preocupati de modul in care arata, precum si de noile tendinte.Pe parcursul celor doua luni ale starii de urgenta, utilizatorii Revolut au cheltuit 1,2 milioane de euro pe haine si accesorii cumparate online.Numarul tranzactiilor efectuate la retailerii online de fashion a crescut in medie cu 204%, in timp ce valoarea totala a fost cu 213% mai mare fata de cea inregistrata in cele doua luni anterioare.Zara - numarul tranzactiilor a crescut cu 1263%, iar valoarea lor a fost mai mare cu 1077%;Reserved a fost pe locul al doilea in topul preferintelor utilizatorilor, inregistrand o crestere de 94% a numarului tranzactiilor si o valoare a acestora mai mare cu 210%;About You a inregistrat o crestere de 83% a numarului tranzactiilor, urmat de H&M cu o crestere de 42%.Cresteri importante si in domeniul produselor cosmetice si de ingrijire personalaDat fiind ca saloanele cosmetice au fost inchise pe perioada starii de urgenta, romanii au gasit un aliat in Internet si au comandat online produsele cosmetice sau de ingrijire personala preferate.Acestia au cheltuit astfel peste 1,27 milioane de euro, cu o crestere de 205% a numarului de tranzactii si o valoare mai mare cu 289%. Comerciantii preferati in acest segment au fost Notino si Sin-Say.Divertismentul online a ramas de interes major pentru romaniConform datelor Revolut, cheltuielile cu divertismentul online au depasit 17 milioane de euro in timpul starii de urgenta, cu un numar al tranzactiilor mai mare cu 74% si o valoare in crestere cu 81%.Jocurile online au reprezentat vedeta segmentului, companiile de profil inregistrand cresteri istorice atat din punct de vedere al tranzactiilor, cat si al valorii acestora:● Activision Blizzard conduce acest segment, inregistrand un numar al tranzactiilor cu 436% mai mare in comparatie cu perioada precedenta, in timp ce valoarea acestora a crescut cu 424%. Microsoft Xbox a inregistrat o crestere cu 276% a numarului de tranzactii, iar valoarea lor a crescut cu ...citeste mai departe despre " Pe ce si-au cheltuit romanii banii in starea de urgenta - raport Revolut " pe Ziare.com