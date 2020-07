Pe ce se duc banii publici in Bucuresti. Numai Primaria Generala inghite 3,6 miliarde de lei intr-un an

Directia Generala de Asistenta sociala Bucuresti a cheltuit, anul trecut, 511 milioane de lei. Din aceasta suma, 412 milioane lei au fost cheluiti pe ajutoare sociale, potrivit datelor centralizate pe platforma Open Budget Bucuresti.290 de milioane de lei au fost cheltuiti de Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti. Cea mai mare parte din bani intrand in buzunarele angajatilor.Iata ce cheltuieli au avut si alte institutii de stat din BucurestiSpitalul Colentina - 288 de milioane de leiSpitalul Obregia - 171 milioane de leiSpitalul Coltea - 157 milioane de leiSpitalul Victor Babes -142 milioane de leiAdministratia Lacuri Parcuri si Agrement Bucuresti- 98 milioane de leiSpitalul Clinic Cantacuzino - 87 millioane de leiSpitalul Sfanta Maria- 86 milioane de leiAdministratia Strazilor - 77,8 milioane de leiAdministratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic- 76 milioane de leiSpitalul Clinic de Ortopedie, Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor -72 milioane de leiSpitalul Clinic Prof Dr Th Burghele- 67,7 milioane de leiSpitalul Clinic de Obstretica si Ginecologie Panait Sarbu (Maternitatea Giulesti) -65,5 milioane leiSpitalul de copii Victor Gomoiu- 64,5 milioane de leiPolitia Locala a Municipiului Bucuresti- 61 milioane de leiSpitalul Clinic Nicolae Malaxa -60,9 milioane de leiSpitalul Clinic Filantropia Bucuresti -58 milioane de leiSpitalul Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila -56 milioane de leiClubul Sportiv Municipal Bucuresti- 51 milioane de leiAdministratia Cimitirelor si Creamatoriilor umane - 50, 7 milioane de leiCentrul de proiecte Educationale si Sportive Bucuresti Proedus- 37,9 milioane de leiCentrul de Creatie Arta si Traditie al Municipiului Bucuresti- 37,8 milioane de leiSpitalul de Boli Cronice Sf Luca- 29, 6 milioane de leiOpera Comica Pentru Copii- 28,9 milioane de leiCentrul de proiecte culturale Arcub - 28,3 milioane de leiSpitalul de Pneumofitiziologie Sf Stefan- 26,9 milioane leiAdministratia Monumentelor- 23,6 milioane de leiSpitalul de Psihiatrie Titan - 22, 1 milioane de leiCentrul pentru Tineret al Municipiului Bucuresti- 18 milioane de leiSpitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Faciala prof. Dr Dan theodorescu- 17 milioan ...citeste mai departe despre " Pe ce se duc banii publici in Bucuresti. Numai Primaria Generala inghite 3,6 miliarde de lei intr-un an " pe Ziare.com