Daca luam in calcul evolutia an/an a soldului creditului neguvernamental, acesta a si-a redus ritmul de crestere de la 6.9% in martie la 5.7% in aprilie, cel mai redus din decembrie 2017. Creditului neguvernamental in lei si-a temperat si el cresterea de la 9.2% an/an in martie la 7.4% an/an in aprilie, cel mai redus nivel din februarie 2015. Creditul pentru populatie a crescut cu 12.7% an/an, in timp ce segmentul companii a ramas relativ constant. Creditului neguvernamental in valuta si-a incetinit si el cresterea de la 2.6% an/an in martie la 2.3% an/an in aprilie: declinul segmentului populatie cu 8.5% an/an a fost contrabalansat de crestere componentei companii cu 10.2% an/an.In perioada ianuarie-aprilie soldul creditului neguvernamental (creditele acordate populatiei si companiilor) a crescut in medie cu 6.8% an/an, evolutie sustinuta de mix-ul relaxat de politici economice. Se evidentiaza majorarea creditelor denominate in lei cu 9.1% an/an. Pe componente, creditele pentru populatie si companii au urcat cu 13.8% an/an, respectiv 2.5% an/an. In ceea ce priveste soldul creditului neguvernamental in valuta, acesta a urcat cu 2.4% an/an in primele patru luni din 2020, in special datorita majorarii componentei companii cu 10.9% an/an care a contrabalansat ajustarea inregistrata pe segmentul populatie cu 9% an/an. Evolutia favorabila a creditelor in lei a fost sustinuta de nivelul redus al costurilor reale de finantare si de continuarea Programului Prima Casa: creditul pentru locuinte a urcat pana la 83,9 miliarde lei (nivel record), in timp ce creditul de consum a scazut la 59,3 miliarde lei (minimul din iunie).Ponderea creditului in lei in totalul creditului neguvernamental s- ...citeste mai departe despre " Pandemia de coronavirus a diminuat volumul de credite: companiile se imprumuta mai mult decat populatia, in aceasta perioada " pe Ziare.com