Pandemia a schimbat strategia bancilor. Cum lucrezi cu creditorul, cu timp de asteptare zero

"Odata cu implementarea noului sistem de programari, timpul de asteptare s-a redus la aproape 0 pentru clienti. Am inregistrat 33.000 de apeluri in primele doua zile. In prima zi, 60% din programari s-au facut de acasa, iar restul in fata unitatii. Procentul a crescut la 70% a doua zi. Ne asteptam ca, in doua saptamani, clientii sa se obisnuiasca cu aceasta procedura.Ceea ce ne bucura este ca aproximativ 35%-40% dintre apelurile primite au fost rezolvate pe loc de consilierii dedicati, fara sa mai fie nevoie de o vizita in sucursala", au spus reprezentantii BCR.Proiectul de programari a fost pornit, in regim pilot, in urma cu doua luni, in 12 unitati BCR din toata tara. In urma feedback-ului pozitiv din partea clientilor, a urmat implementarea in intreaga retea. Au fost introduse peste 600 de numere de telefon in retea, pentru a-i ajuta pe clienti sa se programeze, iar Contact Center-ul a ramas ca platforma de suport.