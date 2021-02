OMV Petrom a investit 1,5 milioane de euro in rafinaria Petrobrazi

Potrivit sursei citate, vechiul sistem de iluminat din cadrul rampelor de aprovizionare a rafinariei a fost dezafectat, iar corpurile de iluminat conventionale au fost inlocuite cu circa o mie de corpuri noi LED.Noul sistem de iluminat pe baza de LED va reduce la jumatate cantitatea anuala de electricitate utilizata de rafinarie la rampele industriale, ceea ce determina o reducere anuala cu aproximativ 100 de tone a emisiilor de carbon, echivalent cu volumul de dioxid de carbon sechestrat anual de circa 18.000 de copaci."Prin investitii sustinute, OMV Petrom a redus intensitatea de carbon a operatiunilor sale cu o valoare estimata de 25% in 2020 fata de 2010. OMV Petrom este una din primele companii din Romania semnatara a UN Global Compact, inca din 2013 si, prin acest proiect, contribuim la atingerea Obiectivului de Dezvoltare Durabila 13 - Actiuni Climatice.Totodata, suntem prima companie din Romania care si-a anuntat sprijinul pentru recomandarile emise de TCFD, Grupul operativ pentru publicarea informatiilor financiare referitoare la schimbarile climatice", se arata in comunicatul OMV Petrom.Petrobrazi are o capacitate totala de procesare a titeiului de 4,5 milioane de tone pe an si, incepand din 2005, OMV Petrom a investit aproximativ 1,8 miliarde de euro in rafinaria Petrobrazi. Din totalul investitiei, o treime a contribuit la reducerea impactului asupra mediului.OMV Petrom este cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, cu o productie anuala de titei si gaze la nivel de grup de 53 milioane bep in 2020. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual si opereaza o centrala electrica de inalta eficienta de 860 MW.Pe piata distributiei de produse petroliere cu amanuntul, Grupul este prezent in Romania si tarile invecinate prin intermediul a 793 de benzinarii, sub doua branduri - OMV si Petrom.OMV Aktiengesellschaft, una dintre cele mai mari companii industriale listate din Austria, detine 51% din actiunile OMV Petrom. Statul roman, prin Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, detine 20,6% din actiunile OMV Petrom, Fondul Proprietatea detine 7%, iar 21,4% se tranzactioneaza liber la Bursa de Valor ...citeste mai departe despre " OMV Petrom a investit 1,5 milioane de euro in rafinaria Petrobrazi " pe Ziare.com