O moneda veche de 2000 de ani s-a vandut cu 4,2 milioane de dolari

Cunoscuta sub numele de aureus EID MAR, moneda a fost vanduta in 29 octombrie, in cadrul unei licitatii organizate de Roma Numismatics, din Londra.Licitatia a pornit de la 500.000 de lire sterline (644.150 dolari) si s-a oprit la 2,7 milioane de lire sterline (3,5 milioane de dolari). Cu toate taxele incluse, suma finala a fost de 3,24 milioane de lire sterline (4,2 milioane de dolari).Astfel, a fost stabilit un nou record mondial, aureus (denarul de aur) EID MAR devenind cea mai scumpa moneda antica vanduta vreodata la licitatie, anunta The History Blog.Detinatorul recordului anterior a fost un stater de aur grecesc, emis la Pantikapaion, intre 350 si 300 i.Hr., care s-a vandut in 2012 cu 3,25 milioane de dolari. Moneda este celebra pentru portretul unui satir, pe avers, ale carui detalii extrem de fine si expresivitate o inscriu intre cele mai mari capodopere de gravura.A treia cea mai scumpa moneda romana vanduta la o licitatie este un sestert de pe vremea imparatului roman Hadrian, achizitionata la Geneva pentru suma de 2 milioane de franci elvetieni (2,18 milioane de dolari), in cadrul unei licitatii din 2008. Batuta la Roma, in anul 135 d. Hristos, moneda il infatiseaza, pe avers, in detaliu, pe imparatul Hadrian, iar pe revers este inscriptionata Pax, zeita pacii.Denararul de aur EID MAR, care a batut recordul mondial la vanzare, a fost achizitionata de un cumparator anonim. Acest lucru poate sa insemne ca moneda romana din aur, extrem de rara, ar putea reveni intr-o colectie privata, de unde a si plecat spre vanzare.Mark Salzberg, expert american in numismatica, la Numismatic Guaranty Corporation, si cel care a confirmat autenticitatea monedei, a afirmat anterior licitatiei monedei care infatiseaza asasinarea lui Iulius Cezar ca "este una dintre cele mai importante si valoroase monede ale lumii antice".A fost batuta in 42 i.Hr., la doi ani dupa faimosul asasinat al lui Cezar, iar pe aversul monedei este inscriptionat portretul lui Marcus Iunius Brutus, unul dintre ucigasii lui Cezar. Denumirea "EID MAR", data acestui aureus, vine insa de la reversul monedei, unde langa doua pumnale sunt inscriptionate cele doua cuvinte care semnifica prescurtarea, in latina, pentru Idele lui Marte (15 martie), ziua in care a avut ...citeste mai departe despre " O moneda veche de 2000 de ani s-a vandut cu 4,2 milioane de dolari " pe Ziare.com