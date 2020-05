Ne imprumutam din ce in ce mai scump: Care e situatia in alte state (Grafic)

Situatia ramane astfel sub cota atinsa in urma cu 12 luni (valoarea din mai 2019 a fost de 4,93%), dar semnaleaza o majorare evidenta in raport cu platoul situat semnificativ mai jos consemnat in intervalul august - octombrie 2019 (4,12%) si, mai ales, cu valoarea minima de 4,04% din februarie anul curent.Din pacate, criza declansata de pandemie ne-a prins exact intr-un moment in care incercam sa ne apropiem de uzantele in materie ale tarilor membre UE.Deteriorarea a fost relativ rapida odata ce s-a dat liber la cresterea deficitelor bugetare, deoarece toate statele au avut nevoie simultan de finantarea mult sporita a sectoarelor sanitare si de masuri de protectie sociala.Pentru referinta, mentionam ca la mare distanta in urma noastra ca nivel mediu al dobanzilor la care ne-am putut imprumuta pe termen lung se situeaza Ungaria (2,49%, adica aproape la jumatate fata de cotatia Romaniei), Grecia (2,05%), Cipru (1,87%) si Polonia (1,46%, adica la mai putin de o treime si, atentie, in scadere).Desigur, e mai greu sa ne putem compara cu Cehia, dar nu ar strica sa ne raportam mai atent la Polonia sau Ungaria.Iata cum se prezinta evolutiile in context regional, unde colega noastra de val de aderare la UE, Bulgaria, legata in regim fix de moneda unica europeana a pastrat un nivel extrem de redus al dobanzii pe termen mediu si lung (de la 0,15% in luna anterioara, la 0,20%).Cu observatia ca, anul trecut, vecinii de la sud de Dunare au avut un excedent bugetar de +2,1% PIB, iar noi un deficit record de -4,3% din PIB.Perceptia pietelor internationale de capital in ce ne priveste s-a inrautatit dupa ce am fost avertizati de CE in privinta deficitului excesiv si ni s-au solicitat masuri de indreptare a situatiei (ne facem iluzii daca o sa consideram ca nu mai conteaza in situatia actuala), iar agentiile de rating ne-au pastrat la limita ratingul investitional, cu perspectiva negativa.De subliniat, increderea se construieste in timp, iar actiunile intreprinse in ultimii ani in domeniul politicilor fiscal-bugetare au venit cu nota de plata aferenta. Iar lucrurile nu se pot indrepta atat de usor. Practic, vom vedea ...citeste mai departe despre " Ne imprumutam din ce in ce mai scump: Care e situatia in alte state (Grafic) " pe Ziare.com