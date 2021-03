Potrivit unui comunicat al bancii centrale, aversul monedei reda imaginea Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, inscriptia in arc de cerc "ROMANIA", valoarea nominala "10 LEI", anul de emisiune "2021" si stema Romaniei. Reversul monedei prezinta portretul si numele Mitropolitului Bartolomeu Anania si anii intre care a trait acesta "1921-2011".BNR precizeaza ca monedele din argint, ambalate in capsule de metacrilat transparent, vor fi insotite de brosuri de prezentare redactate in limbile romana, engleza si franceza. Documentele includ certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se gasesc semnaturile guvernatorului BNR si casierului central.Tirajul maxim pentru moneda din argint este de 5.000 piese, iar pretul de vanzare al acesteia este de 450 lei, fara TVA, inclusiv brosura de prezentare.Monedele din argint cu tema "100 de ani de la nasterea Mitropolitului Bartolomeu Anania" au putere circulatorie pe teritoriul Romaniei.Lansarea in circuitul numismatic a noilor monede se realizeaza prin sucursalele regionale Bucuresti, Cluj, Constanta, Dolj, Iasi si Timis ale Bancii Nationale a Romaniei.CITESTE SI:O romanca de 23 de ani a doborat recordul pentru cea mai tanara bunica din lume. Mama sa ar putea fi cea mai tanara strabunicaCardano, noua senzatie a internetului in lumea criptomonedelor. A crescut de 50 de ori in ultimul anRestaurantele, teatrele si cinematografele se inchid la interior, in Bucuresti. Ce restrictii si exceptii s-au mai stabilitFerma ilegala de ursi in curtea unui interlop aradean. Autoritatile nu au putut elibera animalele pentru ca se pare ca le e frica de proprietarAverea lui IPS Teodosie a explodat in ultimii patru ani: venituri in crestere, salariu cat al presedintelui Iohannis si proprietati de milioane ...citeste mai departe despre " Banca Nationala lanseaza o moneda dedicata Mitropolitului Bartolomeu Anania. Cat trebuie sa plateasca cei care vor sa aiba moneda " pe Ziare.com