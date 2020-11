Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, de ce sa te feresti de tranzactiile cu cryptomoneda aceasta.Numai ca, pana ne-am dezmeticit, Bitcoin ajunsese deja la 20.000 de dolari, cu totii crezand ca se va duce si mai sus. Istoria de acum 2-3 ani se repeta si acum, cand, in vremuri tulburi, Bitcoin a ajuns din nou la cote maximale si sparge record dupa record. Saptamana trecuta a ajuns la 18.000 de dolari, dupa ce cu trei saptamani in urma era la 13.800 de dolari.O crestere de 25% in cateva saptamani nu este un semn bun, mai ales ca nu este unul sustinut!Mirajul imbogatirii prin achizitia de Bitcoin este unul foarte riscant si te poate duce la faliment sau pierderi substantiale de finante daca nu stii in ce investesti. Bitcoin, ca orice cryptomoneda este extrem de volatila, si daca azi este 20.000 de dolari, maine poate scadea la 15.000 de dolari, dar la fel de bine poate urca si mai mult.Daca alergi dupa castiguri rapide trebuie sa stii ca, in general, cam 99% dintre cei care fac asta si investesc in produse exotice precum fac la pariuri, pierd banii. Daca tu consideri ca esti acel 1%, succes! Dar sa nu spui ca nu te-am avertizat! CEC Bank te incurajeaza sa fii responsabil cu banii tai.CITESTE SI:Prima masina vs. credit auto: avantaje si dezavantajeCe conditii trebuie sa indeplinesti pentru a te incadra la "Prima masina"Ce avans trebuie sa ai pentru a-ti lua un autoturism prin programul "Prima masina" ...citeste mai departe despre " Mirajul Bitcoin: cum te poti ingropa financiar singur " pe Ziare.com