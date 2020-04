Ministrul Muncii anunta ca platile pentru somajul tehnic vor fi facute pana pe 15 aprilie

"Au inceput sa se trimita documentele de catre cele doua mari categorii carora le adresam aceasta masura, anume acoperirea fondurilor pentru a-si putea tine angajatii in somaj tehnic, repet, se adreseaza unor oameni pe care ne bazam, odata ce aceasta perioada delicata va trece, se vor reintoarce, isi vor relua locurile de munca acolo unde erau si vor continua alaturi de angajatorul lor sa genereze plus in economie.Sunt, pe de o parte angajatori care au angajati prin contracte individuale de munca, contracte pe care trebuie sa le fi suspendat temporar in registrul electronic pentru evidenta salariatilor, Revisal, asa cum este cunoscut si care se adreseaza Agentiilor Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca din fiecare judet.Trimit prin e-mail fiecare AJOFM o cerere si o declaratie pe proprie raspundere in care anexeaza lista anagajatilor. Totul se intampla online. Nu dorim ca oamenii sa se deplaseze, totul se intampla prn trimiterea pe adresele dedicate care sunt afisate pe internet, pe site-ul ANOFM sau pe fiecare site al AJOFM", a declarat Violeta Alexandru la Realitatea Plus, miercuri seara.O alta categorie va trimite documentele necesare catre AJPIS si nu la AJOFM."A doua categorie o reprezinta cei care lucreaza intr-o alta forma de munca, aceste persoane PFA, drepturi de autor si sportivi care sunt intr-o situatie diferita fata de cei care au contract de munca, toate aceste categorii se vor adresa AJPIS. Procedura este aceeasi, doar institutia difera", a mai spus Aexandru.Ministrul Muncii a vorbit si despre sumele acordate de catre stat, dar si despre cand vor fi facute platile." 4.072 de lei este suma maxima. Angajatorul are posibilitatea sa suplimenteze suma peste ceea ce statul acopera. Pana in 15 ale lunii aprilie, platile ar trebui facute, incercam sa facem acest efort mai repede. Urmeaza o rectificare bugetara, pana atunci analizam si suntem pregatiti pentru efectuarea platii", a mai spus Violeta Alexandru.Angajatorii care vor sa obtina indemnizatie de somaj tehnic pentru salariati pot depune incepand de miercuri cererile la Agentiile Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca sau, dupa caz, la Agentiile Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala....citeste mai departe despre " Ministrul Muncii anunta ca platile pentru somajul tehnic vor fi facute pana pe 15 aprilie " pe Ziare.com