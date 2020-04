Ministrul Finantelor face apel la parlamentari sa termine cu proiectele populiste. Ce spune despre cresterea pensiilor si dublarea alocatiilor

"Daca, in ceea ce priveste cresterea pensiilor, care erau in bugetul initial, am spus foarte clar ca depinde de executia bugetara. Vom vedea cum merge executia bugetara. Presiunile pe buget sunt foarte mari.Ne uitam la toate categoriile de cheltuieli importante din buget. Trebuie sa facem o reevaluare si vom veni cu o solutie in zilele urmatoare. Deficitul a crescut semnificativ si, repet, trebuie sa fim toti solidari in acest moment", a afirmat Citu.Ministrul de resort a punctat ca banii pentru dublarea alocatiilor nu sunt inclusi in buget, ceea ce creeaza o presiune suplimentara."La alocatii lucrurile au fost clare. Dublarea alocatiilor nu a fost facuta la timp, deci nu sunt bani inclusi in buget, in acest an. Vom vedea cum evolueaza lucrurile, dar o astfel de promisiune in acest moment... Cei care au facut aceasta dublare a alocatiilor nu au indicat sursa de finantare nicaieri. Am tot cerut aceasta sursa de finantare, de unde sa luam banii si nu ni s-a spus. In acest moment cand toate tarile din lume sunt in competitie, se calca in picioare pentru a gasi finantare pentru deficite bugetare record, faptul ca acesti bani nu sunt inclusi in buget, creeaza o presiune suplimentara.Aici trebuie sa fim clari: dublarea alocatiilor nu este cuprinsa in buget. Una e sa cuprinzi sumele in buget, alta e sa le si platesti. De aceea, fac un apel la Parlamentul Romaniei sa termine cu proiectele populiste, pentru ca pe hartie toti putem sa promitem, dar trebuie sa si livram, iar contextul international este foarte dificil in acest moment pentru finantare", a spus oficialul de la Finante.Punctul de pensie, principalul indicator folosit pentru indexarea pensiilor, a crescut cu 15% din septembrie 2019, de la 1.100 lei, la 1.265 lei, si urmeaza sa se majoreze cu 40% din septembrie 2020, in conformitate cu Legea pensiilor, pana la 1.775 lei.Alexandru: Pensiile vor creste cu 40%Pe data de 20 februarie 2020, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, confirma, la postul public de televiziune, ca pensiile vor creste cu 40% de la 1 septembrie 2020.In data de 17 decembrie 2019, in Comisia pentru munca din Camera Deputatilor a fost adoptat un amendament prin care cuantumul alocatiilor pentru copii se dubleaza, pana la valoarea ...citeste mai departe despre " Ministrul Finantelor face apel la parlamentari sa termine cu proiectele populiste. Ce spune despre cresterea pensiilor si dublarea alocatiilor " pe Ziare.com