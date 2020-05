Suma este cu 115 milioane de lei mai mare fata de cea programata pentru luna aprilie si va fi destinata refinantarii datoriei publice si finantarii deficitului bugetului de stat.Conform prospectului publicat in Monitorul Oficial, pe 14 mai este programata o licitatie pentru certificate de trezorerie cu discount, in valoare de 500 de milioane de lei, pe o perioada de 364 de zile, data scadentei fiind la 17 mai 2021.De asemenea, Finantele au programat si sapte emisiuni de obligatiuni de tip benchmark, cu o valoare totala de 3,1 miliarde de lei, urmate a doua zi de o sesiune suplimentara de oferte necompetitive, cu o valoare de 15% din valoarea initiala a emisiunii de obligatiuni (465 milioane de lei in total). Emisiunile vor fi de 500 de milioane lei (cinci emisiuni), 400 de milioane lei (o emisiune) si 200 milioane lei (o emisiune). ...citeste mai departe despre " Ministerul Finantelor vrea sa imprumute in aceasta luna peste 4 miliarde de lei de la banci " pe Ziare.com