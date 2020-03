Mastercard faciliteaza in Romania cresterea limitei pentru platile contactless fara PIN

In urma cu cateva zile, Mastercard a anuntat la nivel european majorarea limitei pentru platile contactless fara PIN, iar acum Romania se alatura celor 29 de tari in care se va aplica aceasta schimbare, menita sa imbunatateasca experienta de cumparaturi.Mastercard a lansat o serie de initiative la nivel european, care au condus la o crestere masiva a utilizarii cardurilor contactless si a dispozitivelor mobile pentru efectuarea platilor, astfel ca 75% din totalul de tranzactii efectuate in prezent cu carduri Mastercard in Europa sunt contactless.Majorarea limitei de plata contactless inseamna ca detinatorii de carduri si comerciantii vor putea in curand sa efectueze, respectiv sa primeasca, mai multe plati rapid si sigur, fara a mai fi necesara introducerea codului PIN sau utilizarea de numerar."Mastercard a initiat inca de la 12 octombrie 2018 procesul de ajustare a terminalelor de plata pentru o compatibilitate deplina cu tehnologia contactless de la 1 ianuarie 2020, intelegand potentialul si importanta acestui mod de plata.Am vazut cu totii cat de rapid au adoptat consumatorii platile contactless ca modalitate preferata de plata zilnica, dat fiind ca la finalul ultimului trimestru din 2019 peste 9 din 10 tranzactii realizate cu cardurile Mastercard erau contactless.Aceste masuri reflecta ritmul in care se schimba comportamentul utilizatorilor, asigurandu-le totodata siguranta, confort si rapiditate, intr-o lume aflata in schimbare accelerata", a spus Cosmin Vladimirescu, Country Manager Mastercard Romania si Croatia.In timp ce multe tari adopta permanent noile majorari a limitei pentru plati contactless, altele pun in aplicare cresteri temporare ale limitei, pentru a-si ajuta cetatenii sa plateasca mai usor in aceasta perioada dificila.Toti cei care se aliniaza schimbarii vor beneficia de sustinerea completa din partea Mastercard pentru garantarea unei implementari rapide si sigure, fie ca este vorba despre o modificare permanenta sau de una temporara.Cosmin Vladimirescu adauga: "Mastercard a promovat dintotdeauna beneficiile platilor contactless, care asigura cea mai sigura, simpla si rapida modalitate de plata.Acest ...citeste mai departe despre " Mastercard faciliteaza in Romania cresterea limitei pentru platile contactless fara PIN " pe Ziare.com