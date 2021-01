Cum s-a evaporat majorarea pensiilor: de la 40% crestere la "fiti fericiti daca le ingheata!". Economist: "Ma tem de taieri"

Sperantele batranilor s-au diminuat de la o luna la alta, iar acum premierul spune ca nu se stie cum se vor majora pensiile. In schimb, iese "la rampa" fostul prim-ministru Ludovic Orban si-i ia apararea afirmand ca el este fanul majorarilor de la inceput de an, asa cum se facea inainte, dand semnal ca nici in septembrie nu s-ar putea majora pensiile.Mai mult, mesajul, desi voalat, pare sa fie cat se poate de clar, indexarea pensiilor cu inflatia pare un vis frumos, in timp ce economistii avertizeaza ca romanii ar trebui sa fie fericiti daca se ingheata punctul de pensie si nu cumva se va recurge la taieri."Economia nu poate sustine o majorare a punctului de pensie sau a salariilor, astfel ca, in acest an, eu preconizez o inghetare. Iar inghetarea ar fi un element pozitiv in actualele situatii. Ma tem de taieri, ma tem de reduceri, dar pastrarea la nivelul actual ar fi un element care ar putea sa genereze intr-un fel sau altul repornirea economiei pentru ca se pastreaza o suma de lichiditate in economie care sa poata genera un consum mai intens care, la randul lui, pe toata filiera sa poata duce la reluare activitatii", a declarat profesorul de economie, Mircea Cosea Acesta nu crede ca este posibil sa se mareasca salariile, pensiile sau orice alta contributie in acest an."Cred ca ar fi un element de reusita al acestui Guvern daca s-ar abtine de la taieri si daca ar reusi sa mentina situatia din prezent pana la gasirea unor forme adecvate si rationale de reforma in sistemul public pentru ca zvonurile care circula acum legate de taieri masive de personal nu sunt corecte pentru ca ele duc la niste efecte perverse ingrozitoare", a mai spus Cosea.Scenariul negru este cel al taierilor, nu cel al inghetariiIar aici ne referim la cresterea numarului de someri in economie, la cifra care se anunta de 400.000 sau 450.000 de functionari publici scosi in afara sferei de activitate inseamna o agravare a situatie sociale si pierderi pentru buget.Potrivit analistului economic, ar fi bne sa se gandeasca de doua ori inainte de a taia si de a face anumite reforme obligatorii."Spre exemplu reforma administrativ-teritoriala. Acolo se pierd foarte multi bani. ...citeste mai departe despre " Cum s-a evaporat majorarea pensiilor: de la 40% crestere la "fiti fericiti daca le ingheata!". Economist: "Ma tem de taieri" " pe Ziare.com