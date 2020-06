Lipsa clientilor si volumul mare de depozite ii fac pe bancheri sa mai ʺlase la pretʺ

Privit prin prisma clientilor, situatia e divergenta: cei ce au economii, vor dori sa incaseze de la banci dobanzi mai mari; cei ce iau credite, vor dori sa li se perceapa dobanzi cat mai mici. Pentru o banca insa, importanta este marja de dobanda: diferenta intre ceea ce incaseaza de la cei carora le da imprumuturi si ceea ce le plateste celor care au depozite. Iata cum a evoluat aceasta marja in luna aprilie.Pe segmentul credite-depozite in lei marja de dobanda a scazut cu 31 puncte baza luna/luna pana la 5.93 puncte procentuale in aprilie, minimul din noiembrie 2017. Evolutia a fost determinata de diminuarea ratei de dobanda la credite cu un ritm lunar de 30 puncte baza la 8.68%. Rata de dobanda la depozite a urcat cu un punct baza luna/luna la 2.75%. Totodata, marja de dobanda la creditele-depozitele noi in lei s-a redus cu un ritm lunar de 91 puncte baza la 5.56 puncte procentuale in aprilie (minimul din ianuarie 2017). Rata de dobanda la credite s-a diminuat cu 90 puncte baza luna/luna la 8.21%, iar rata de dobanda la depozite a crescut cu un punct baza luna/luna la 2.65%.Pe de alta parte, marja neta de dobanda la creditele-depozitele in sold in euro a crescut cu un punct baza luna/luna la 1.97 puncte procentuale in aprilie, pe fondul ajustarii ratei de dobanda la depozite cu un punct baza luna/luna la 0.12% (minim istoric) si consolidarii ratei de dobanda la credite la 2.08%. Pe segmentul credite-depozite noi in euro marja neta de dobanda a urcat cu 22 puncte baza luna/luna la 2.25 puncte procentuale in aprilie, maximul din aprilie 2019. Evolutia a fost determinata de cresterea ratei de dobanda la credite cu 19 puncte baza luna/luna la 2.31% si de scaderea ratei de dobanda la depozite cu trei puncte baza luna/luna la 0.06% (minim istoric).In consecinta, in perioada ianuarie-aprilie marjele nete de dobanda s-au redus la creditele-depozitele in lei cu 51 puncte baza la cele in sold si cu 61 puncte baza la cele noi. Pe de alta parte, marjele nete d ...citeste mai departe despre " Lipsa clientilor si volumul mare de depozite ii fac pe bancheri sa mai ʺlase la pretʺ " pe Ziare.com