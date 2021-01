Indicele ROBOP la 3 luni este cel in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila.Indicele la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare in lei cu dobanda variabila, a coborat la 1,99%, de la 2,04%, cat era marti, iar ROBOR la 12 luni a scazut la 2,05% pe an, de la 2,08% in sedinta anterioara.Indicele de referinta pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, este de 1,88% pe an, acesta fiind calculat ca medie aritmetica a ratelor de dobanda zilnice ale tranzactiilor interbancare din trimestrul III 2020, in scadere fata de cel publicat in urma cu trei luni, de 2,17%.In luna mai 2019, a intrat in vigoare OUG 19/2019 care modifica modul in care este calculata rata pentru creditele in lei cu dobanda variabila. Astfel, Ordonanta 19 a stabilit indicele de referinta pentru creditele consumatorilor (IRCC), calculat trimestrial exclusiv pe baza tranzactiilor interbancare.CITESTE SI:Un nou crah pe bursele internationale? Cat de mult afecteaza noile tulpini de COVID-19 ...citeste mai departe despre " Scad ratele: ROBOR la 3 luni a ajuns la 1,85%, aproape jumatate fata de anul trecut " pe Ziare.com