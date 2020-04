In ce conditii vor avea parte avocatii si notarii de amanarea platii la chirie si utilitati

Criteriile apar intr-o hotarare aprobata in ultima sedinta de guvern si publicata in Monitorul Oficial.Potrivit actului normativ, pe durata starii de urgenta beneficiaza de amanarea la plata pentru serviciile de utilitati - electricitate, gaze naturale, apa, servicii telefonice si de internet, precum si de amanarea la plata a chiriei pentru imobilul cu destinatie de sediu profesional formele de exercitare a profesiei de notar public, formele de exercitare a profesiei de avocat si formele de organizare a profesiei de executor judecatoresc care indeplinesc, cumulativ, mai multe criterii.Acestea sunt:* au avut un venit net de maximum 200.000 de euro, echivalent in lei, in anul 2019 sau, daca venitul pentru acest an nu a fost calculat, in anul 2018;* in cadrul formei juridice de exercitare/organizare a functiei/profesiei isi desfasoara activitatea, ca salariati, inclusiv salarizati in interiorul profesiei si/sau colaboratori, maximum 9 persoane;* si-au intrerupt activitatea total sau partial ori si-au redus activitatea, ca urmare a masurilor dispuse de autoritati, inregistrand in luna pentru care se solicita amanarea pierderi de cel putin 25% fata de media incasarilor pe ultimele 6 luni inaintea instituirii starii de urgenta.Nu beneficiaza de amanarea la plata formele de exercitare/organizare a functiei/profesiei care nu si-au respectat obligatia de asigurare a continuitatii activitatii pe perioada instituirii starii de urgenta, se arata in hotarare.Indeplinirea conditiilor impuse se atesta prin declaratia pe propria raspundere a coordonatorului formei de exercitare a profesiei/functiei, pe care o transmite co-contractantului, lunar, la data scadentei obligatiei de plata a serviciilor de utilitati si/sau chiriei.Coordonatorul formei de exercitare a profesiei/functiei transmite lunar declaratia pe propria raspundere si informatia privind facilitatea legala de care a facut uz si organului de conducere al organizatiei profesionale din care face parte, care poate sa faca verificari cu privire la veridicitatea datelor declarate, se mai precizeaza in hotararea aprobata de Guvern.Citeste mai multe despre: Avocatii, notarii si executorii judecatoresti beneficiaza de o amanare la plata utilitatilor si a chiriei. ...citeste mai departe despre " In ce conditii vor avea parte avocatii si notarii de amanarea platii la chirie si utilitati " pe Ziare.com