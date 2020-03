Guvernul va adopta azi OUG prin care plata ratelor la banca se suspenda pana la 9 luni

"Suntem pregatiti cu OUG, vizeaza persoane fizice, juridice. Pana la 9 luni este perioada pentru care se suspenda plata ratelor", a informat Citu.Detaliile despre pasii ce trebuie urmati pentru aceasta amanare vor fi anuntate la finalul sedintei de guvern.Totodata, premierul Ludovic Orban i-a cerut ministrului Finantelor ca in ordonanta de urgenta sa fir prevazute si contractele de leasing, ca o facilitate necesara pentru firmele de transport afectate grav de criza coronavirusului.Miercuri, ministrul de Finante a anuntat ca a discutat cu reprezentantii BNR si cu sistemnul bancar despre ordonanta de urgenta, a propus varianta de amanare a platii ratelor cu pana la 9 luni, iar aceasta a fost agreata."Solutia pe care o propune Ministerul Finantelor, pe care am propus-o Bancii Nationale a Romaniei si sistemului bancar este una care ia in calcul mai multe elemente. In primul rand, m-am gandit la perioada de timp, nu stim exact cat timp o sa dureze aceasta perioada, si atunci am zis ca cei care doresc sa aiba ratele amanate la banca pot sa o faca pana la 9 luni de zile.Este un termen pe care l-am discutat cu BNR si cu sistemul bancar. Pana la noua luni de zile este propunerea cu care am mers eu si a fost agreata de BNR si sistemul bancar. Ramane de vazut daca asa va ramane ordonanta de urgenta", a spus Citu, miercuri, intr-un mesaj postat pe Facebook Citu a precizat ca nu vor exista discriminari, astfel ca toate persoanele care cer amanarea ratelor vor beneficia de aceasta masura."Am discutat cine sa aiba acces la aceasta amanare si propunerea din partea mea a fost sa nu discriminam, sa aiba acces toti romanii care cer acest lucru", a subliniat Citu.Ministrul de Finante a mai spus ca a discutat cu bancile si le-a cerut ca dupa aceasta perioada de criza sa nu le ceara romanilor sa achite ratele restante intr-un timp scurt, ci sa le reesaloneze pe o perioada mai lunga."Ideea principala este ca nu am uitat de persoanele cu credite la banci, vor fi atat persoanele fizice, cat si juridice. A durat putin mai mult pentru ca solutia noastra nu se opreste aici, nu va fi o solutie doar pentru aceasta perioada si ne gandim cum sa sustinem si dupa aceste 9 luni de zile. Si aici discutia este cu bancile, sa nu existe o povara imediat dupa aceasta perioad ...citeste mai departe despre " Guvernul va adopta azi OUG prin care plata ratelor la banca se suspenda pana la 9 luni " pe Ziare.com