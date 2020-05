Florin Citu a afirmat ca 126.493 de persoane fizice si juridice au beneficiat deja de suspendarea cu pana la 9 luni a rambursarii ratelor, dobanzilor si comisioanelor."Am decis astazi sa prelungim perioada de solicitare a suspendarii pana la 15 iunie 2020. In timp ce PSD-ul ameninta cu motiune de cenzura si aruncarea Romaniei in haos, noi facem lucruri fantastice pentru romani!", a spus Citu, intr-o postare pe Facebook La finalul lunii martie, Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta prin care romanii care au credite la banci pot suspenda plata ratelor cu pana la 9 luni.Potrivit OUG 37/2020, solicitarile catre banci se pot face in cel mult 45 de zile de la aparitia ordonantei de urgenta, adica pana la 16 mai.Citeste si:Ce vor romanii de la banci, in timpul pandemiei: Cererile de credit au scazut cu pana la 75%. Cati au solicitat amanari la plata ratelor ...citeste mai departe despre " Guvernul a decis sa prelungeasca perioada de solicitare a suspendarii ratelor pana la 15 iunie 2020 " pe Ziare.com