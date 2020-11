Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Educatie Financiara, cum sa cumperi cumpatat.Indeosebi in conditiile in care avem un buget limitat, ar trebui sa avem un psihic puternic pentru a nu arunca banii pe achizitii care nu sunt necesare.Din acest motiv, daca mergi la cumparaturi, fa-ti o lista bine stabilita. De preferat, mai ia pe cineva cu tine pentru a te ajuta sa iti tii in frau pornirile nesanatoase legate de shopping.Stabileste-ti si un buget in care sa te incadrezi cu cumparaturile si, de preferat, lasa-ti o mica marja de eroare. Adica pune preturi maximale la produse, iar la final, dupa ce vei achizitiona totul vei vedea cat de bine te simti sa stii ca te-a costat mai putin decat ai anticipat.Si, pentru ca pandemia a scos la iveala ce este mai rau din noi, nu te apuca sa cumperi cu paletul. Incearca sa iti dai seama cat consumi din acel produs intr-o saptamana si achizitioneaza in concordanta.Daca nu vrei neaparat sa pierzi vremea printre rafturi, fa-ti cumparaturile online, plateste-le si apoi doar mergi si le ridici, avand in vedere ca mai toate marile magazine ofera aceasta optiune.Rubrica Educatie Financiara este sustinuta de Libra Internet Bank.CITESTE SI:Ce este efectul de levier si cand il folosimCardurile de credit cu dobanda zero: E zero doar daca esti desteptRate descrescatoare sau egale? Avantaje si dezavantaje ...citeste mai departe despre " Gandeste bogat pentru un buget redus " pe Ziare.com