Euroins si City Insurance, amendate de ASF pentru plata cu intarziere a despagubirilor aferente politelor RCA

"In cadrul sedintei Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) din data de 13 ianuarie 2021, Sectorul Asigurari - Reasigurari (SAR) a prezentat rezultatele activitatii de control permanent realizate la Societatea de Asigurare - Reasigurare City Insurance si la societatea Euroins Romania Asigurare Reasigurare.In urma actiunilor de control principala deficienta identificata, in cazul ambelor societati, a fost plata cu intarziere a despagubirilor aferente dosarelor de dauna RCA", a informat ASF.In cazul City Insurance s-a mai constatat ca societatea nu a formulat in scris oferte de depagubire justificata in termenul prevazut de lege si nu a intocmit procese suplimentare de constatare in termenul prevazut de legislatia in vigoare.In ceea ce priveste societatea Euroins s-a constatat, de asemenea, ca nu a formulat in scris notificari cu privire la motivele pentru care nu a aprobat in totalitate/partial pretentiile de despagubire in termenul prevazut de lege si nu a comunicat valoarea maxima de despagubire in termenul prevazut de legislatia in vigoare."Ca urmare a aspectelor constatate, Consiliul ASF a decis urmatoarele: Sanctionarea Societatii de Asigurare - Reasigurare City Insurance, conform prevederilor legale, cu amenda in valoare de 500.000 lei; Sanctionarea societatii Euroins Romania Asigurare Reasigurare, conform prevederilor legale, cu amenda in valoare de 450.000 lei", arata ASF.Totodata, in urma analizei cu privire la actiunile de supraveghere a pietei asigurarilor si in concordanta cu procesul de reorganizare si eficientizare din cadrul ASF, Consiliul Autoritatii va lua in perioada urmatoare o serie de masuri organizatorice si administrative ce vor fi facute publice la momentul punerii in aplicare a acestora, precizeaza autoritatea.