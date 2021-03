BNR a cotat vineri euro la 4,8831 de lei.Pe piata interbancara, moneda nationala s-a tranzactionat intre 4,8765 si 4,8901 de lei pentru un euro.De asemenea, leul a pierdut teren in fata dolarului american, care a ajuns la 4,1118 lei, in urcare cu 1,94 de bani (0,47%), fata de cursul de vineri, respectiv 4,0924 lei/dolar.Pe de alta parte, moneda nationala s-a apreciat fata de francul elvetian, cu 0,05 bani (-0,01%). Astfel, luni, cotatia francului a ajuns la 4,4060 lei, comparativ cu 4,4065 lei vineri.Aurul s-a scumpit cu 75,59 de bani (0,33%), pana la 223,8171 de lei, de la 223,0612 lei, cat se stabilise in sedinta precedenta.CITESTE SI:O romanca de 23 de ani a doborat recordul pentru cea mai tanara bunica din lume. Mama sa ar putea fi cea mai tanara strabunicaCardano, noua senzatie a internetului in lumea criptomonedelor. A crescut de 50 de ori in ultimul anRestaurantele, teatrele si cinematografele se inchid la interior, in Bucuresti. Ce restrictii si exceptii s-au mai stabilitFerma ilegala de ursi in curtea unui interlop aradean. Autoritatile nu au putut elibera animalele pentru ca se pare ca le e frica de proprietarAverea lui IPS Teodosie a explodat in ultimii patru ani: venituri in crestere, salariu cat al presedintelui Iohannis si proprietati de milioane ...citeste mai departe despre " EURO a atins un nou maxim istoric. La cat este cotata azi moneda europeana " pe Ziare.com