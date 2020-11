Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, cum ai putea sa-ti inveti copilul sa economiseasca.Iar o astfel de educatie i-o poti oferi, nu selectand ce-i cumperi atunci cand copilul vrea ceva, ci oferindu-i o suma de bani pe care trebuie sa si-i gestioneze singur. Americanii au acea "traditie" a alocatiei saptamanale oferita copiilor. Sunt bani pe care acesta trebuie sa-i gestioneze pentru a-i ajunge 7 zile, fie ca este la scoala sau nu.Cum un copil nu are prea multe cheltuieli, ai putea incerca sa-i oferi 50 de lei pe saptamana pe care sa-i foloseasca asa cum crede el de cuviinta. Apoi la finalul saptamanii sa-i explici unde a gresit si ce ar trebui sa faca pentru a nu mai repeta greselile.Invata-l sa faca diferenta intre nevoi si dorinte, in felul acesta va stii ce sa cumpere atunci cand are o reala nevoie. CEC Bank te incurajeaza sa fii responsabil cu banii tai.CITESTE SI:Prima masina vs. credit auto: avantaje si dezavantajeCe conditii trebuie sa indeplinesti pentru a te incadra la "Prima masina"Ce avans trebuie sa ai pentru a-ti lua un autoturism prin programul "Prima masina" ...citeste mai departe despre " Cum iti inveti copilul sa fie cumpatat cu banii " pe Ziare.com