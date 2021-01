Dolarul s-a prabusit in ultima zi a lui 2020. A fost cea mai mare scadere dupa anul 2017

Moneda americana a atins in martie un maxim al ultimilor trei ani, de 102,99, fata de un cos de monede, inainte de a incheia anul la 89,96, in declin cu 6,77% pe ansamblul anului, si cu 12,65% fata de maximul din martie.Atractivitatea dolarului a scazut ca urmare a imbunatatirii perspectivelor economice, pe fondul inceperii campaniilor de vaccinare, a dobanzilor extrem de scazute si a achizitiilor de obligatiuni ale Fed.Alti factori care vor afecta atractivitatea dolarului in 2021 sunt asteptarile referitoare la adoptarea unor masuri de stimulare suplimentare de catre autoritatile americane si cresterea deficitului bugetar si al celui de cont curent."Ma astept ca dolarul sa se deprecieze in continuare in urmatorii cativa ani, in conditiile in care Fed va mentine dobanzile la zero si bilantul contabil urias", a declarat Kevin Boscher, director pentru investitii la firma de administrare a activelor Ravenscroft."Magnitudinea acelor deficite minimizeaza orice alta economie majora", a spus acesta.Euro a incheiat tranzactiile la 1,2215 dolari pe unitate, in urcare cu 8,97% pe ansamblul anului. Euro a a urcat miercuri la 1,2310 dolari pe unite, cel mai ridicat nivel atins din aprilie 2018, dar cresterea a fost atenuata ulterior, investitorii marcand profiturile.Dolarul australian si dolarul neo-zeelandez au atins, joi, cele mai ridicate niveluri consemnate dupa aprilie 2018, in raport cu dolarul american. Ulterior au mai atenuat cresterile si au incheiat anul in urcare cu 9,76%, respectiv cu 6,82% fata de dolarul american.Dolarul a scazut in acest an cu 4,9% in raport cu moneda japoneza, la 103,25 yeni pe unitate.Moneda americana a scazut cu 12,09% fata de coroana suedeza, incheind anul la 8,2176 coroane pe unitate.Bitcoin a consemnat, joi, un maxim record, de 29.300 de dolari pe unitate, iar avansul din acest an este de peste 300%.Lira sterlina a inchis in crestere cu 2,98%, la 1,3656 dolari pe unitate, dupa un an plin de incertitudini legate de Brexit. Pe parcursul sedintei de joi lira a atins 1,3686 dolari pe unitate, cel mai ridic ...citeste mai departe despre " Dolarul s-a prabusit in ultima zi a lui 2020. A fost cea mai mare scadere dupa anul 2017 " pe Ziare.com