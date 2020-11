Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii "Profu' de bani", cum sa iti scazi dobanda la credit.1. Trece-ti salariul la banca respectiva. In felul acesta banca va castiga un plus de siguranta ca iti vei plati ratele.2. Incearca si abordarea online. Acum ca trecem prin pandemie, bancile incurajeaza sa faci cat mai multe operatiuni online. Asa ca, daca ai aplicatia pe telefon sau lucrezi la laptop, iar vei mai castiga putin la dobanda.3. Daca esti deja client al bancii respective, asigura-te ca ai un istoric bun pentru a te bucura de inca o scadere a dobanzii. Bancile isi recompenseaza clientii in care au incredere4. O asigurare de viata sau una de somaj iti poate aduce din nou, o diminuare a dobanzii, dar aici va trebui sa calculezi daca banii pe care-i dai pe asigurare nu sunt cumva mai multi decat cei pe care-i scazi din dobanda.Rubrica "Profu' de bani" este sustinuta de BCR CITESTE SI:Vrei un credit? Iata la ce comisioane trebuie sa fii atent!Amanarea ratelor, salvare sau dulce capcana?Cum trebuie sa arate un contract de creditare legal ...citeste mai departe despre " 4 lucruri care te vor ajuta sa iti scazi dobanda la credit " pe Ziare.com