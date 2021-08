Dobanda la economii de 7% pe an, la Credit Capital. Albert Einstein a numit cea de-a 8-a minune a lumii: Dobanda Compusa

”Economisire si dobanzi avantajoase la C.A.R. Credit Capital”, interviu realizat de Daniel Botea. https://danielbotea.ro/2021/05/economisire-dobanzi-avantajoase-la-car.html

Despre economisire in general si despre dobanzi avantajoase in particular am discutat cu Mihai Rosculeasa, presedintele Credit Capital.

Economisire pe vreme de pandemie

Pandemia ne-a obligat la economisire prin faptul ca, vrand-nevrand, n-am mai plecat ca altadata spre atatea zari. Mai mult, stand acasa n-am mai cheltuit bani si nici macar n-am mai mers atat de mult cu masina pe plan intern. Nu doar in Romania s-a intamplat asa, ci este un trend global. Nemaicheltuind bani, oamenii i-au pus la saltea, in banci sau unde au gasit dobanzi avantajoase.

1. Economisirea fiind o tendinta generala pe timp de pandemie, care sunt posibilitatile de economisire in Romania? Mai precis care sunt institutiile la care romanul de rand poate sa apeleze pentru a-si plasa economiile?

Pentru economii avem la dispozitie banca sau C.A.R.-ul. Dar unde sa tii banii cu o dobanda la economii avantajoasa? Aceasta este intrebarea pe care si-o pun foarte multe persoane.

Cum spuneam, exista doua alternative de economisire autorizate de BNR, bancile si casele de ajutor reciproc.

Variantele de economisire in cadrul acestor doua alternative sunt suficiente, dar nu in toate cazurile sunt la fel de profitabile.

Bancile au avantajul ca au sedii mai numeroase decat C.A.R.-urile. Au mult mai multe produse de economisire, care se pot plia pe nevoile oamenilor. Din pacate, uneori este prea multa birocratie pentru a deschide un depozit, iar taxele sunt ceva mai mari.

Daca nu scoateti banii la o dată prestabilita, veti fi taxati si mai mult. Un alt mare dezavantaj al bancilor este ca atunci cand acestea nu au nevoie de lichiditate, dobanzile la depozite sau la conturile de economii sunt destul de mici.

Pentru a putea tine banii in pusculita unei Case de Ajutor Reciproc, va trebui sa devii mai intai membru acelui CAR. Platesti o contributie lunara care variaza in functie de politica fiecarei astfel de institutii, care este de minimum 10 lei. Banii de la CAR sunt garantati de Fondul de Garantare al C.A.R. Asa se intampla si la banca, unde banii sunt garantati de Fondul de Garantare al depozitelor.

Insa dobanzile la economii in cadrul C.A.R. sunt ceva mai atragatoare, duble sau chiar triple fata de depozitele bancare.

