Presedintele Consiliului Fiscal: "Sanatatea cetatenilor devine o chestiune de securitate nationala, cheltuim foarte putin pentru educatie"

"Daca nu vom comite greseala sa destabilizam bugetul public prin decizii irationale si nu vom provoca o criza a leului, iar pandemia va fi tinuta sub control, am putea avea o crestere economica de 4-5% in anul ce vine. Dar trebuie sa tinem strans cheltuielile bugetului. Trebuie sa se evite decizii care vor cauza mare suferinta oamenilor nu peste mult timp.Mai ales ca pandemia nu este invinsa si criza economica va avea efecte persistente, sechele adanci, chiar daca revenirea se simte din trimestrul 3 al acestui an. Iar credinta unora ca BNR poate tine situatia sub control indiferent de mersul politicii este o naivitate. O depreciere mare a leului ca solutie la dezechilibrul extern este foarte riscanta, cu efecte indezirabile majore; ca si o intarire mare a politicii monetare, cu dobanzi crescute. Necazul mare la noi este pe partea bugetara. Bugetul public nu trebuie sa fie jucat la ruleta politicii!", a afirmat Daniel Daianu, intrebat despre evolutia economiei in 2021.Presedintele Consiliului Fiscal a detaliat ce se are in vedere prin extinderea bazei de impozitare, idee prezenta in raportul aminitit."Este aplicarea regimului fiscal existent si pentru contribuabilii care, din varii motive, nu platesc taxele si impozitele cuvenite; implica scoaterea la lumina a cat mai mult din economia subterana. Acest demers cere informatie bogata, transparenta, declararea tuturor veniturilor si averilor. In orice stat normal asa este si nu are de-a face cu ideologia. Este o prostie sa spui ca declararea veniturilor si averilor este de sorginte socialista. Extinderea este ceruta de un sistem echitabil, care sa nu imparta cetatenii in doua categorii: cei corecti si cei care eludeaza sistemul. Alta ratiune tine de veniturile foarte joase ale bugetului. Parca nu am fi in UE. Nu avem un buget robust, care sa faca fata la nevoi prezente si provocari viitoare imense.Sanatatea cetatenilor devine o chestiune de securitate nationala, ca si impactul schimbarilor climatice, cheltuim foarte putin pentru educatie. Are si o structura debalansata bugetul, mult ocupata de cheltuieli rigide. Ar trebui si sa colectam mult mai bine daca ne gandim la evaziunea fiscala si optimizari fiscale, la cat de mult pierd ...citeste mai departe despre " Presedintele Consiliului Fiscal: "Sanatatea cetatenilor devine o chestiune de securitate nationala, cheltuim foarte putin pentru educatie" " pe Ziare.com