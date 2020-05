Curs valutar : Leul creste un pic, dar nu si in fata euro

Maximul istoric inregistrat de euro in raport cu leul, de 4,8448 lei/euro, a fost atins pe 17 martie 2020. Cursul mediu al BNR pentru euro aferent lunii aprilie 2020 a fost de 4,8342 lei pe unitate.Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, a scazut vineri cu 1,06%, de la nivelul 4,3983 lei pe unitate la 4,3517 lei pe unitate. Pe 23 martie 2020, dolarul a atins un maxim istoric, de 4,5316 lei/dolar.Lira sterlina a coborat joi cu 0,75%, la 5,3509 lei pe unitate, de la nivelul de 5,3915 lei pe unitate consemnat joi.Francul elvetian a scazut cu 0,20%, la 4,5273 lei pe unitate, de la nivelul atins joi, de 4,5368 lei pe unitate.Pretul gramului de aur s-a redus de la nivelul de joi de 243,7483 lei la 241,3579 lei.Iata si cursul valutar de joi, 28 mai 2020 ...citeste mai departe despre " Curs valutar: Leul creste un pic, dar nu si in fata euro " pe Ziare.com