Curs valutar 3 iunie: Leul creste in fata euro, inainte de alegeri

Inainte de alegeri, leul s-a apreciat usor, vineri, in raport cu euro, insa a pierdut teren in fata dolarului.

Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat un curs oficial de 4,5189 lei/EUR, ceea ce inseamna o crestere de 0,06% pentru moneda romaneasca.

Pe de alta parte, leul a pierdut 0,49% in comparatie cu dolarul, care a fost cotat la 4,0559 lei/unitate.

In plus, cursul pentru francul elvetian a ajuns de la 4,0895 lei/unitate la 4,0901 lei/unitate, in timp ce aurul s-a scumpit, vineri, de... citeste mai departe despre "Curs valutar: Leul creste in fata euro, inainte de alegeri" pe Ziare.com

