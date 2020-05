Banca Nationala a Romaniei ( BNR ) a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,8297 lei pentru un euro, in crestere fata de sedinta anterioara.Maximul istoric al euro in raport cu leul, de 4,8448 lei/euro, a fost atins pe 17 martie 2020.Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, a crescut marti cu 0,07% - la 4,4639 lei/ unitate.Lira sterlina s-a depreciat marti si a ajuns la 5,5046 lei, comparativ cu luni cand valora 5,5163 lei.Francul elvetian a crescut la 4,5925 lei pe unitate, de la nivelul atins luni de 4,5901 lei pe unitate.Pretul gramului de aur a crescut cu aproape un leu. BNR a anuntat ca acest costa 244,7235 de lei, comparativ cu luni cand era 243,9362 de lei.Iata si cursul valutar de luni, 11 mai 2020 ...citeste mai departe despre " Curs valutar: Leul continua sa scada " pe Ziare.com