Curs valutar: Euro scade, dar dolarul atinge un nou maxim

Euro a scazut in prima zi a saptamanii, in schimb moneda americana atinge un nou maxim, dupa ce vineri am avut cel mai scump dolar din ultimele 8 luni.

BNR a anuntat luni un curs de 4,1396 lei pentru un dolar, cu 0,13% mai mare decat cel de la sfarsitul saptamanii trecute. Astfel, moneda americana e la maximul ultimelor aproape 9 luni.

Euro a inregistrat o scadere modesta de 0,02%, cotatia de luni fiind de 4,5057 lei/unitate.

Si francul elvetian incepe saptamana pe crestere, cursul anuntat de Banca Nationala fiind de 4,1629 lei/CHF.

Lira sterlina s-a apreciat si ea pana la 5,0654 lei/unitate, in schimb ce un gram de aur costa luni 168,4979 lei, putin mai scump decat era in ultima zi a saptamanii trecute.

