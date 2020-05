Banca Nationala a Romaniei ( BNR ) a cotat un euro la 4,8395 de lei/unitate, o crestere infima de doar 0,01% in comparatie cu prima sedinta a saptamanii.Dolarul american a scazut in schimb, fiind cotat de BNR la 4,4192 de lei/unitate, cu 1,32% mai putin fata de luni.Si francul elvetian este in scadere, ajungand la 4,5508 de lei, fata de ieri cand costa 4,6037 de lei.Lira sterlina a continuat sa scada si a ajuns la 5,4121 de lei, fata de 5,4272 de lei, cursul de luni.Pretul gramului de aur a scazut cu peste 7 lei. BNR a anuntat ca acesta a ajuns la 246,6258 de lei, fata de valoarea record de luni - 253,7705 de lei.Iata care a fost cursul valutar de luni, 18 mai ...citeste mai departe despre " Curs valutar: Euro creste, dar dolarul scade. Si aurul s-a ieftinit " pe Ziare.com