Curs valutar: Dolarul face un mare pas in spate

Banca Nationala a Romaniei ( BNR ) a cotat un euro la 4,8393 de lei/unitate, o crestere de 0,01% fata de joi.Dolarul american a scazut fiind cotat de BNR la 4,2695 de lei/unitate, cu 1,18% mai putin fata de ziua precedenta.Si francul elvetian a scazut, ajungand la 4,4587 de lei, fata de joi cand costa 4,5005 de lei.Si in cazul lirei sterline este aceeasi situatie. Aceasta a scazut si a ajuns la 5,3923 de lei, fata de 5,4094 de lei, cursul de joi.Si pretul gramului de aur a facut un salt in spate. BNR a anuntat ca acesta a ajuns la 234,5040 de lei, fata de 237,1382 de lei cat costa joi.Iata care a fost cursul valutar de joi, 4 iunie 2020