Cum scapi de impostorii cibernetici în mediul online. Exemple de escrocherii prin intermediul e-mail-ului

Un numar foarte mare de persoane din intreaga lume, inclusiv din Romania, in special persoanele in varsta si cele vulnerabile (adolescenti, suferinzi etc), sunt atrase de perspectiva unui castig surpriza, venit dintr-un miracol dumnezeiesc sau, pur si simplu, prin noroc.

Ziare.com iti explica in cadrul rubricii Banii tai cum scapi sau te feresti de impostorii cibernetici care incearca prin mijloace manipulatoare sa patrunda in contul tau bancar via adresa de email sau prin intermediul aplicatiilor bancare.

Trebuie sa cunoastem faptul ca smartphone-urile sunt niste mini-calculatoare, asa ca luati aceleasi masuri de precautie cum faceti pentru propriul computer sau laptop.

Daca utilizati o aplicatie bancara online, utilizati numai aplicatia oficiala furnizata de banca unde aveti contul. Daca aveti indoieli, contactati banca pentru a verifica.

Descarcati numai aplicatii din magazinele oficiale de aplicatii

Apple iTunes;Android Marketplace;Magazin Google Play.

Descarcarea acestora din surse neoficiale sau necunoscute va poate infecta telefonul cu un virus. Mentineti actualizat sistemul de operare al telefonului cu cele mai recente corectii de securitate si actualizari. Furnizorul de sistem de operare le trimite in mod normal.

Nu oferiti niciodata nimanui detaliile de securitate mobile banking, inclusiv parola si nu le stocati pe telefon. Pentru securitate sporita, configurati o parola sau un PIN pentru a va bloca mobilul.

La fel ca pe computerul personal, puteti obtine instrumente antivirus pentru mobil; utilizati o companie de renume. Unele banci ofera software antivirus gratuit pentru telefoanele clientilor lor. Verificati site-ul web al bancii pentru mai multe informatii.

Fraudele via e-mail

Cea mai comuna frauda trimisa via email este inselatoria cu premii false, care va spune ca ati castigat un premiu sau un concurs, de obicei, unul despre care nu ati auzit niciodata.

Mesajul solicita o plata in avans pentru a revendica premiul, care fie nu soseste niciodata, fie este foarte diferit de ceea ce a fost promis.

Escrocheriile "psihologice" si/sau "de noroc" cauta victime pentru o inselatorie de premii false. In aceasta situatie, un "psiholog" trimite victimei o lista de numere de loterie, cele "norocoase". Curand dupa aceea, soseste o scrisoare prin care ii spune victimei ca a castigat la loteri ...citeste mai departe despre "Cum scapi de impostorii cibernetici in mediul online. Exemple de escrocherii prin intermediul e-mail-ului" pe Ziare.com

