Cum ar fi ca banca sa iti stearga peste 43.000 CHF din datorie?

Cazul unei familii din Bucuresti exemplifica atat solutiile care pot fi obtinute in cadrul CSALB, cat si contributia conciliatorilor in procesul de negociere, precum si activitatea propriu-zisa in concilierea online, care a devenit o obisnuinta in perioada restrictiilor sanitare. Astfel, o familie cu trei copii, care isi achita cu greutate ratele la doua credite denominate in CHF, la doua banci diferite, a obtinut in cadrul Centrului stergerea completa a unei datorii si reducerea cu 30% a unui alt imprumut. Toate acestea s-au intamplat in mai putin de jumatate de an din momentul depunerii primei cereri. Iata cum descrie consumatorul experienta in cadrul negocierii cu bancile:"Cand am primit solutia nu-mi venea sa cred, am zis ca nu este real. In sensul ca banca mi-a sters absolut tot creditul! Au fost putin peste 43.000 de franci elvetieni, desi initial ne doream macar o reducere. Procedura de depunere a cererii este simpla, documentele se ataseaza foarte usor in aplicatia de pe site. Am descris si conditia familiei, am pus si fotografii ale documentelor justificative pentru situatia noastra dificila. In trecut am incercat si cu procese colective, individuale, insa nu am obtinut niciun rezultat" a declarat persoana care a beneficiat de aceasta neobisnuita diminuare a poverii bancare.Conciliatorul care a reusit performanta este Alina Radu, avocat specializat in drept bancar, cu experienta de peste 20 de ani in acest domeniu si cu studii juridice de prestigiu. Este conciliator CSALB din aprilie 2019, iar acest caz i se pare special deoarece rezultatul negocierii este, din punct de vedere valoric si al concesiilor facute de banca, superior cererii formulate de consumator."Am apreciat in acest caz faptul ca banca a analizat cu atentie motivatiile consumatorului. Asta ar fi si recomandarea catre banci, in general: reprezentantii care participa la negocieri in cadrul CSALB trebuie sa aiba rabdare cu solicitarile, dar si cu nevoile consumatorului. In plus, sa cunoasca foarte bine speta si particularitatile cazului atunci cand propun o solutie, cu atat mai mult cu cat unul dintre principiile concilierii este particularitatea