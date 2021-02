Criptomoneda care iti poate dubla banii intr-o singura zi

Sansele sa atinga aceasta cotatie sunt destul de mari, avand in vedere cat de hotarati sunt in razboiul cu Wall Street pentru actiunea GameStop (GME), a carei valoare i-au crescut-o de la 20 de dolari pana la peste 420 de dolari, la ora redactarii acestui material actiunea tranzactionandu-se la 330 de dolari.Revenind la XRP, criptomoneda era, in decembrie, cea de-a treia moneda virtuala ca importanta dupa capitalizare peste (110 miliarde de dolari), dar dupa ce SEC (reglementatorul burselor americare) a intentat proces companiei, aceasta a scazut drastic, de la 70 de centi undeva la aproape de 20 de centi.In urma cu cateva zile, pe reteaua de socializare a aparut ideea ca ar trebui sa se concentreze pe o criptomoneda si sa o creasca, pe acelasi model precum cel al GME. Cu toate acestea, imediat au aparut zvonuri legate de o miscare "pump and dump", prin care aceasta ar urma sa fie crescuta fortat in valoare si apoi vanduta pentru a se incasa profituri colosale.Fata de 31 ianuarie, XRP a crescut cu 66%, ajungand de la 45 de centi pana la 75 centi (varf - la ora redactarii materialului), ca inainte de deschiderea burselor din SUA (16.30 - ora Romaniei) sa se tranzactioneze aproape de 50 de centi sau chiar mai jos.Miscarea in sus a acestei criptomonede i-a adus o capitalizare de peste 30 de miliarde de dolari sau aproape 3% din totalul capitalizarii pietelor de criptomonede.In ultimele 7 zile, criptomoneda a crescut cu aproape 150%, dar cu toate acestea, tot este cu aproape 80% mai mica in valoare decat maximumul atins vreodata de 3,29 de dolari.De la Kiss la la XRP si DogecoinGene Simmons, legenda rock a formatiei Kiss, este cunoscut pentru pasiunea lui fata de criptomonede, astfel ca acesta chiar a anuntat pe retelele de socializare ca va investi in XRP si in Dogecoin, moneda despre care Ziare.com scria a a inceput ca o gluma si a ajuns sa valoreze miliarde de dolari in capitalizare.Legat de Dogecoin, in ultima saptamana, valoarea acesteia a crescut cu 360%, tot datorita unui trend pornit pe retelele de socializare.Revenind la Gene Simmons, acesta a anuntat c ...citeste mai departe despre " Criptomoneda care iti poate dubla banii intr-o singura zi " pe Ziare.com