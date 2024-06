Creditul si moneda: O controversa veche

Discutia moneda vs. credit este veche, pe fondul evolutiei sistemului bancar cu rezerve fractionale. Cu peste o jumatate de secol in urma, un raport mult comentat in Marea Britanie spunea ca orice credit este si moneda (Raportul Radcliffe).

Aceasta teza este reluata in ultimii ani. Insa, chiar daca se considera ca bancile comerciale creeaza "bani interni" prin creditare, trebuie remarcat ca aceasta se face in virtutea unui mandat.

Adica bancile comerciale multiplica "baza monetara" (high powered money) ; ele nu lucreaza cu o moneda proprie. Bancile folosesc capital propriu si depozite in acest scop.

Ca in Marea Britanie, de exemplu, creatia monetara a bancii centrale a ajuns sa reprezinte doar in jur de 3% din masa monetara nu schimba datele problemei si anume ca Banca Angliei poate limita, in ultima instanta, expansiunea creditului prin pretul banilor (prin rata de politica monetara si transmisia semnalului in pietele monetare/financiare).

