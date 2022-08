Românii, mai pesimiști ca la începutul pandemiei. Nu mai au încredere că economia își va reveni SONDAJ

Conditiile economice se vor deteriora in lunile urmatoare, sunt de parere 86% dintre participantii la un studiu Deloitte, in contextul in care COVID-19, razboiul din Ucraina si inflatia au efecte negative puternice asupra achizitiilor, lanturilor de aprovizionare si ratelor dobanzilor.

Pesimismul este chiar mai puternic decat la izbucnirea pandemiei si niciunul dintre participantii la sondaj nu se asteapta la o imbunatatire a climatului economic general.

"Indicele de incredere, care de obicei evolueaza in tandem cu asteptarile privind evolutia economica, a scazut puternic, de la 149, in vara anului 2021, la 58, in vara anului 2022, acesta fiind al doilea cel mai scazut nivel istoric dupa octombrie 2008, in timpul crizei financiare globale (cand a ajuns la 48)", releva studiul.

In ciuda incertitudinii in crestere, firmele de capital privat inca au apetit pentru tranzactionare, aproximativ jumatate dintre acestea spunand ca se vor concentra pe noi investitii (in scadere de la 61%, in iarna).

Explicatia pentru aceste planuri tine de asteptarile privind scaderea indicilor de evaluare, 14% dintre respondenti spunand ca vanzatorii au cerut preturi mai mici in ultimele sase luni, iar 65% cred ca aceasta tendinta va continua.

Aceasta evolutie marcheaza o schimbare in privinta preturilor, care au fost ridicate atat in Europa, cat si la nivel global, subliniaza studiul - inainte de pandemie, acestea au crescut, apoi au stagnat si apoi au crescut din nou abrupt.

"In prezent, inflatia si costul finantarii sunt unele dintre cele mai mari probleme cu care se confrunta piata din Europa Centrala. In Romania, nu ne asteptam sa vedem diferente fata de restul regiunii, desi cred cu tarie ca tara noastra este o destinatie ideala pentru investitiile pe care multe tari din Vestul Europei sau chiar de pe alte continente intentioneaza sa le faca in viitorul apropiat", a declarat Radu Dumitrescu, partener coordonator consultanta financiara, Deloitte Romania.

Firmele de private equity din Europa Centrala se asteapta la dificultati in ceea ce priveste finantarea tranzactiilor in lunile urmatoare, in conditiile in care peste doua treimi dintre acestea (71%) anticipeaza o reducere a accesului la finantare, in crestere semnificativa de la 30%, in iarna. In contextul in care bancile acorda credite mai putine sau la costu

