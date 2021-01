COMUNICAT DE PRESA INCEPERE PROIECT

"Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor" din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin ORDONANTA nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19

DIDACTICA PUBLISHING HOUSE SRLObiectivul masurii: Acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operational Competitivitate 2014 - 2020, denumit in continuare POC, in contextul crizei provocate COVID-19, pentru beneficiarii prevazuti la alin. (3), a caror activitate a fost afectata de raspandirea virusului SARS - CoV-2 sau a caror activitate a fost interzisa prin ordonante militare pe perioada starii de urgenta sau ingradite pe perioada starii de alerta.834.813,75 RON725.925,00 RON108.888,75 RON17.12.202016.06.2021M2-1475 din 08-12-2020Proiect cofinantat din Programul Operational Competitivitate, Axa prioritara 3 - Sprijinirea IMM-urilor ca reactie la pandemia COVID -19, Prioritatea de investitii 3d - Sprijinirea capacitatii IMM-urilor de a creste pe pietele regionale, nationale si internationale si de a se angaja in procesele de inovare, Actiunea 3.1.1. Sprijin pentru IMM-uri in vederea depasirii crizei economice generate de pandemia COVID - 19.