COMUNICAT DE PRESA INCEPERE PROIECT

DIDACTICA PUBLISHING HOUSE SRLAcordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operational Competitivitate 2014 - 2020, denumit in continuare POC, in contextul crizei provocate COVID-19, pentru beneficiarii prevazuti la alin. (3), a caror activitate a fost afectata de raspandirea virusului SARS - CoV-2 sau a caror activitate a fost interzisa prin ordonante militare pe perioada starii de urgenta sau ingradite pe perioada starii de alerta.834.813,75 RON725.925,00 RON108.888,75 RON17.12.202016.06.2021M2-1475 din 08-12-2020Proiect cofinantat din Programul Operational Competitivitate, Axa prioritara 3 - Sprijinirea IMM-urilor ca reactie la pandemia COVID -19, Prioritatea de investitii 3d - Sprijinirea capacitatii IMM-urilor de a creste pe pietele regionale, nationale si internationale si de a se angaja in procesele de inovare, Actiunea 3.1.1. Sprijin pentru IMM-uri in vederea depasirii crizei economice generate de pandemia COVID - 19.