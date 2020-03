Citu: Saptamana viitoare vor fi publicate normele de aplicare ale OUG care amana ratele

Florin Citu a transmis, vineri, un mesaj video pe pagina sa de Facebook ca aceasta ordonanta este unica in Europa, referindu-se la toti debitorii si la toate tipurile de credit."In primul rand aceasta ordonanta este unica in Europa pentru ca se refera la toti debitorii, persoane fizice si persoane juridice, pentru toate tipurile de credit, aici nu am facut nicio discriminare. In al doilea rand vreau sa repet faptul ca se aplica suspendarea pe o perioada de pana la noua luni, deci intre 1 si 9 luni. Sunt mai multe tari care o fac de o luna, trei luni samd", a spus ministrul Finantelor.El a mai anuntat ca normele de aplicare vor fi anuntate luni sau joia viitoare si ca daca este nevoie va fi prelungita perioada pentru cererile de suspendare si dupa starea de urgenta."Normele de aplicare vom veni cu ele foarte rapid, luni sper, in sedinta de guvern, daca nu, joi ca sa le avem si sa putem sa pornim. Am vazut ca lumea este ingrijorata de faptul ca mai sunt doua sau trei saptamani pana la sfarsitul perioadei starii de urgenta. Va spun de ce acum ca daca este nevoie vom prelungi perioada pentru cererile de suspendare si dupa perioada starii de urgenta. Deci vom vedea cum evolueaza lucrurile, nu va ingrijorati putem sa extindem aceasta perioada", a explicat Florin Citu.El a mai spus ca si bancile pierd in aceasta perioada deoarece comisioanele pe durata suspendarii ratelor sunt sustinute de sistemul financiar-bancar."Al treilea lucru, o acuzatie pe care tot o aud, ca bancile nu pierd nimic. Asta o spun oameni care nu au lucrat niciodata in sistemul financiar-bancar. In ordonanta nu scrie nimic de comisioane, comisioanele sunt sustinute pe toata perioada de sistemul financiar bancar, iar faptul ca bancile nu primesc aceste rate pentru aceasta perioada inseamna ca trebuie sa finanteze din piata cu dobanda si acea dobanda este sustinuta tot de banci. Nu exista nimic in aceasta ordonanta despre aceste costuri", a precizat Citu.Ministrul a mai spus ca daca din ianuarie 2021 mai trebuie sustinut cineva, atunci Guvernul va interveni si o va face."Cred ca in acest moment cel mai important este sa avem grija de oam ...citeste mai departe despre " Citu: Saptamana viitoare vor fi publicate normele de aplicare ale OUG care amana ratele " pe Ziare.com