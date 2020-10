Chirie sau rata la credit ipotecar? Optiunea cea mai avantajoasa pentru tine in aceasta perioada

Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Educatie financiara, avantajele si dezavantajele chiriei si creditului ipotecar.ChiriaPe de o parte, chiria este solutia la care ar trebui sa apelezi in perioada aceasta pentru ca nu te leaga cu nimic de banca, chiar daca banii pe care-i dai lunar sunt echivalenti cu achizitia unei locuinte de 70.000-80.000 de euro.In cazul chiriei pentru un apartament cu doua camere, vei plati in Bucuresti undeva la 350 - 400 de euro, asta daca nu luam in calcul si chiriile de la marginea Capitalei, unde poate mai gasesti un apartament fara aproape nicio facilitate, la 300 de euro.Daca te uiti la cati bani cheltuiesti pe o perioada de doi ani, in aceasta situatie (intre 8.400 si 9.600 de euro), te vei gandi ca este mai avantajos sa iti cumperi un apartament. Dar poate nu este chiar asa.Credit ipotecarDaca vrei un credit ipotecar, in aceasta perioada, cel mai sigur ar fi sa ai un avans de minimum 25%, iar la o locuinta de 70.000 de euro, asta inseamna 17.500 de euro, la care va trebui sa mai adaugi cel putin 3.000 de euro pentru cheltuieli notariale si de creditare.Sa spunem ca te "intinzi" putin si iei 300.000 de lei, pe o perioada de 30 de ani. La aceasta suma, rata lunara este de 1.600 de lei (adica undeva la 320 de euro). Ceva mai putin in comparatie cu chiria. Pe de alta parte, ca sa fii la adapost de toate turbulentele economice, va trebui sa ai o rata in lei (pentru a evita riscul deprecierii valutare), cu dobanda fixa (pentru a evita fluctuatia dobanzii).Dezavantajul la credit este ca, daca nu platesti, risti sa pierzi toti banii si locuinta, pe cand la chirie, in cel mai rau caz, esti dat afara, fara riscurile de mai sus.Rubrica Educatie Financiara este sustinuta de Libra Internet Bank.CITESTE SI:Cum sa iti gestionezi eficient datoriileCare ar trebui sa fie obiectivele tinerilor pentru a fi pregatiti financiar in viata3 intrebari financiare de bun simt pentru cuplurile tinere ...citeste mai departe despre " Chirie sau rata la credit ipotecar? Optiunea cea mai avantajoasa pentru tine in aceasta perioada " pe Ziare.com