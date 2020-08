Cele mai bune carduri bancare si nebancare pentru copii. Oferta detaliata a marilor institutii financiare din Romania

Unele dintre cardurile bancare si nebancare se adreseaza tinerilor peste 14 ani, in timp ce altele au o limita de varsta cuprinsa intre 7 si 17. Cert este ca toate aceste carduri pentru copii nu mai sunt valabile in momentul in care beneficiarul implineste 18 ani. Libra Bank - Libra JuniorCardul MasterCard Libra Junior este un card de debit pe care il poti folosi numai daca ai peste 14 ani. Acesta se deschide pe un sub-cont al parintelui si poate fi personalizat cu numele tau, tu avand drepturi de operare strict pe acest sub-cont.Libra Junior are comision zero la la emiterea, la administrare si la plata la ATM-urile Euronet. Daca este folosit pentru a face plati in UE, comisionul este de 0,5% plus 2,5 lei. Cardul se emite pe o perioada de 3 ani si are o limita de tranzactii zilnice de maximum 5.000 de lei.Daca este comandat online te poti bucura de o dobanda la sold de 1%/an. Cu ajutorul Libra Junior vei avea la dispozitie o anumita suma de bani, pe care o poti folosi pentru a-si face singur cumparaturile la comercianti sau pe internet.Unicredit Bank - Mastercard YoungCardul Unicredit Bank este destinat copiilor intre 6 si 18 ani. Acesta vine cu zero costuri de administrare pentru contul curent in lei si pentru cardul de debit. Dar, poate fi utilizat doar la anumite tipuri de comerciantiLimita cardului si valoarea cumparaturilor zilnice este de 200 Lei/zi si poate fi modificata oricand de catre parinte, prin Mobile Banking sau Online Banking.Atat parintele, cat si copilul, pot opta pentru plati contactless. Astfel, cel mic nu va mai trebui sa introduca codul PIN la POS pentru cumparaturi de pana la 100 de Lei/tranzactie.Parintii pot transfera bani in contul copiilor, indiferent daca sunt la cumparaturi sau in tabara de vara la munte. Acesta este notificat in ceea ce priveste cumparaturile facute de cel mic. Este anuntat imediat de fiecare data cand copilul foloseste cardul Mastercard Young cu suma cheltuita si numele comerciantului.Card Revolut JuniorDe curand, Revolut una dintre cele mai mari platforme financiare digitale globale, a lansat si in Romania serviciul Revolut Junior, fiind destinat copiilor cu varste cuprinse intre 7 si 17 ani. Pentru a putea folosi un astfel de card este nevoie de instalarea aplicatiei pe telefon, d ...citeste mai departe despre " Cele mai bune carduri bancare si nebancare pentru copii. Oferta detaliata a marilor institutii financiare din Romania " pe Ziare.com