CEC Bank isi automatizeaza activitatile bancare prin tehnologia low-code

Tehnologia low-code permite dezvoltarea de aplicatii software cu interventii minimale pe cod, folosind o abordare vizuala, bazata pe interfete grafice tip drag-and-drop in care pot fi adaugate diferite elemente - baze de date, conectari cu alte aplicatii, elemente de logica, si chiar implementari de tip blockchain.CEC Bank a demarat un parteneriat cu Aurachain pentru accelerarea transformarii digitale a bancii, in prezent fiind vizate trei zone de activitate.Prima este implementarea unui sistem integrat de monitorizare si mentenanta a retelei de bancomate si POS-uri, al doilea vizeaza deschiderea online de conturi pentru IMM-uri, iar al treilea - implementarea unor solutii online de contractare a produselor de trade finance pentru IMM-uri.Cele trei proiecte vor fi implementate in acest an si se adauga initiativelor deja lansate de CEC Bank, pe segmentul persoanelor fizice: deschiderea online de conturi si contractarea online a creditelor de nevoi personale, prin CEC_In, magazinul virtual al CEC Bank."Parteneriatul cu Aurachain permite bancii sa-si continue transformarea digitala si sa se alinieze cu cele mai bune solutii tehnologice disponibile la nivel international. In conditiile in care accesul online la produse bancare nu mai este o noutate, discutiile despre viitorul industriei bancare la nivel international includ implementarea unor solutii publice sau private bazate pe blockchain, implicand inclusiv Bancile Centrale", a declarat Bogdan Neacsu, director general al CEC Bank.Tehnologia blockchain - ca solutie de registru public descentralizat, in locul bazelor de date centralizate - poate permite servicii financiare mai rapide, mai sigure si mai eficiente. Solutiile low-code pot sta la baza implementarii unei tehnologii blockchain."Tehnologia low-code permite organizatiilor sa inregistreze o viteza fara precedent a digitalizarii, datorita faptului ca majoritatea aplicatiilor pot fi construite cu mai putine riscuri legate de programare. Rolurile orientate spre business, analistii de business si echipele tehnice pot lucra mai eficient pentru a ajunge la un aspect unitar al numeroaselor aplicatii software interne, care, pana de curand, intrau in categoria sistemelor depasite", a declarat Adela Wiener, CEO al Aurachain.