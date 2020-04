CEC Bank emite gratuit carduri pensionarilor si le trimite gratuit acasa, prin intermediul Postei Romane

Cardurile vor fi trimise prin intermediul Postei Romane, in baza unui acord comercial incheiat intre cele doua entitati si vor fi eliberate numai titularului, in baza documentului de identitate.De asemenea, pana la sfarsitul acestui an, banca nu va percepe comisioane de administrare lunare pentru aceste carduri. Dupa expirarea acestei perioade, clientii pot opta pentru utilizarea in continuare a cardurilor pentru incasarea pensiilor, cu un comision de 1,5 lei lunar (redus cu 50% fata de comisionul standard lunar de administrare a cardului), sau pot opta pentru inchiderea cardului."CEC Bank este unul dintre cei mai importanti platitori de pensii la nivel national. Persoanele in varsta sunt printre cele mai vulnerabile in fata noului coronavirus, de aceea am cautat solutii pentru a le oferi acces la disponibilitati in numerar si, in acelasi timp, pentru a-i proteja, limitand expunerea in spatii publice.Prin parteneriatul cu Posta Romana, pe durata starii de urgenta, vom emite carduri fara comisioane si le vom trimite gratuit acasa pensionarilor care isi incasau pensiile la ghiseu. De asemenea, pentru cei din zonele nebancarizate, vom asigura, la cerere, distribuirea pensiilor in numerar, la adresa de domiciliu", a declarat Bogdan Neacsu, presedinte - director general al CEC Bank.Incasarea pensiilor in numerar, la domiciliuClientii CEC Bank din comunele si orasele mici, unde nu exista unitati sau ATM-uri CEC Bank isi pot primi pensiile in numerar acasa, pe durata starii de urgenta.Si acest serviciu va fi asigurat de catre CEC Bank in parteneriat cu Posta Romana, prin serviciul e-mandat.Clientii vor beneficia de incasarea pensiilor acasa, in mod gratuit, fara niciun fel de comisioane. Pentru a beneficia de acest serviciu, este necesara inregistrarea unei solicitari si verificarea identitatii prin linia TelVerde a Bancii (0800.800.848).Despre incasarea pensiilor prin CEC BankCEC Bank este unul dintre cei mai importanti platitori de pensii la nivel national, cu peste 400.000 de astfel de clienti, din care circa ...citeste mai departe despre " CEC Bank emite gratuit carduri pensionarilor si le trimite gratuit acasa, prin intermediul Postei Romane " pe Ziare.com