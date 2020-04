CEC Bank are la dispozitie aproape 2 miliarde de lei pentru credite prin programul IMM Invest

"CEC Bank este unul dintre principalii finantatori din economia Romaniei. Cu un portofoliu de peste 12.000 de companii care au apelat la finantari CEC Bank si sold al creditelor pe acest segment de peste 12 miliarde de lei, CEC Bank nu este doar o banca de economii, ci un partener de incredere al companiilor. Suntem aici pentru a sprijini repornirea economiei si pentru a incuraja dezvoltarea companiilor cu potential de crestere", a declarat Bogdan Neacsu, presedinte - director general al CEC Bank.Prin programul IMM Invest, IMM-urile, indiferent de categoria acestora, pot accesa finantari pentru activitatea curenta si pentru investitii in conditii avantajoase. Fiecare beneficiar poate cumula finantari garantate de stat (credite de investitii si capital de lucru) in limita plafonului de 10 milioane de lei.Pana la sfarsitul anului, dobanda este subventionata de stat, iar comisionul de risc si comisionului de administrare sunt subventionate pe intreaga durata de derulare a finantarii. De asemenea, nu se percep comisioane de rambursare anticipata.Fluxul pentru acordarea acestor finantari este cel stabilit prin normele de aplicare pentru programul IMM Invest si presupun analiza si aprobarea solicitarii atat la nivelul bancii finantatoare, cat si la nivelul FNGCIMM. Consilierii CEC Bank sunt pregatiti sa ofere tot sprijinul clientilor bancii care se inscriu in acest program si aleg CEC Bank ca partener financiar.Credite pentru finantarea activitatii curente prin IMM InvestDobanda standard, este ROBOR la 3 luni plus o marja fixa de 2,5% pe an si este acoperita de stat pana la sfarsitul anului.Suma ce poate fi imprumutata este dublul cheltuielilor salariale, inclusiv contributiile suportate de angajator la nivelul anului 2019 sau maximum 25% din cifra de afaceri a anului 2019, sau o valoare care sa rezulte din nevoile sale de lichiditati pentru maxim 18 luni de la momentul acordarii facilitatii. Plafoanele maxime pentru un astfel de credit au fost stabilite la 500.000 lei pentru microintreprinderi, 1.000.000 lei pentru intreprinderi mici si 5.000.000 lei pentru intreprinderile mijlocii.Garantia de stat poate acoperi 90% din valoarea finantarii in cazul creditelor acordate microintreprinderilo ...citeste mai departe despre " CEC Bank are la dispozitie aproape 2 miliarde de lei pentru credite prin programul IMM Invest " pe Ziare.com