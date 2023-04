Cine este și cu ce se ocupă cea mai bogată femeie din lume: a urcat trei poziții în clasamentul Forbes

Pentru al treilea an la rând, Forbes a desemnat-o pe Françoise Bettencourt Meyers drept cea mai bogată femeie din lume.

În vârstă de 69 de ani, franțuzoaica Françoise Bettencourt Meyers are o avere estimată la 80,5 miliarde de dolari, cu 5 miliarde mai mult față de anul trecut. Ea deține 33 la sută din acțiunile companiei L'Oreal.

În topul general, Françoise ocupă locul 11, trei poziții mai sus față de 2022. Ea este prima din cele 337 de femei care se află în topul miliardarilor Forbes.

Françoise este nepoata lui Eugène Schueller, cel care a fondat L'Oreal în 1909, și fiica lui Liliane Bettencourt, de la care a moștenit averea.

Françoise Bettencourt Meyers a avut o relație dificilă cu mama ei. În momentul în care aceasta a vrut să îi dea o parte din avere unui bărbat, a început un proces faimos în Franța, finalizat în cele din urmă cu o înțelegere.

Françoise Bettencourt Meyers este măritată și are doi copii, Jean-Victor și Nicolas, care se află în boardul L'Oreal.

