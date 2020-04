Cererile de credit au scazut cu pana la 75% si 260.000 de oameni au cerut amanarea ratelor

Numarul celor care au cerut credit a scazut insa si cu pana la 3 sferturi. Iar unii s-au grabit chiar sa retraga bani din conturi, in primele zile ale pandemiei.Asociatia Romana a Bancilor (ARB) a anuntat, inca de la finele saptamanii trecute, ca institutiile de credit din Romania au primit 270.000 de solicitari de amanare a platii ratelor, in contextul pandemiei de COVID-19.Cele mai multe solicitari - adica 260.000 (peste 96%) din ele - au venit din partea persoanelor fizice. Si doar 10.000 sunt de la companii.Tot potrivit ARB, cifrele arata ca s-a cerut amanare la plata ratelor pentru doar 17% dintre creditele persoanelor fizice si pentru sub 10% dintre creditele persoanelor juridice.Presedintele executiv al ARB, Florin Danescu, a declarat pentru Agerpres ca, din punctul sau de vedere - desi solicitari de amanare a platii ratelor se vor mai inregistra la banci - numarul va fi, de acum incolo, in scadere. Cu alte cuvinte, am fi depasit deja varful acestei situatii de criza, in care romanii au nevoie de pasuiri.Ca sa aflam mai multe despre dinamica acestor cereri de amanare la plata, dar si despre ce alegeri bancare au facut romanii, in timpul pandemiei, Ziare.com a solicitat informatii de la cele mai multe dintre bancile mari din Romania. Doar unele au raspuns si doar pe scurt.Iata ce am reusit sa aflam.Zeci de mii de solicitari de amanare la plata, la bancile mari. Cum se solutioneazaING Bank a transmis pentru Ziare.com ca a primit, din partea persoanelor fizice, circa 20.000 de solicitari de amanare a platii ratelor (dintre care doar 1.000 au venit de la persoane juridice). Iar asta - potrivit bancii - inseamna ca s-au cerut amanari pentru doar circa 4% din creditele acordate deja de banca.Persoanele juridice au depus si ele circa 1.000 de astfel de solicitari.ING informeaza ca a inceput sa accepte cereri de amanare a creditelor inca de pe 17 martie, adica dupa doar o zi de la instaurarea starii de urgenta. La acel moment, banca le oferea clientilor sau amanari cu doua luni pentru persoanele fizice si 3 luni pentru firme.Ulterior, banca a inceput sa ofere amanarea la plata ratelor cu pana la 9 luni, asa cum prevede OUG 37/20202 (adoptata pe 30 martie 2020).Raiffeisen Bank a transmis pentru Z ...citeste mai departe despre " Ce vor romanii de la banci, in timpul pandemiei: Cererile de credit au scazut cu pana la 75%. Cati au solicitat amanari la plata ratelor " pe Ziare.com