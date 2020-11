Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Educatie Financiara, ce este IBAN-ul.Astfel ca, daca in Romania IBAN-ul are 24 de componente alfanumerice, in Belgia are 16 caractere, in Germania, 22 de caractere, iar in Franta are 27 de caractere sau Malta - 31 de caractere. Cu toate acestea, un IBAN are maximum 34 de caractere, dar dupa cum spuneam, difera de la un stat la altul.Cum este structurat un IBAN:* 2 caractere alfabetice pentru codul de tara ISO al IBAN.* 2 caractere numerice pentru cifre de verificare IBAN. Aceasta cheie este utilizata pentru verificarea validitatii unui IBAN.* BBAN - Numarul de Cont Bancar de Baza (nu poate depasi 30 de caractere, si difera de la o tara la alta). In BBAN, primele 5 caractere sunt numerice si reprezinta codul bancii unde ai contul. Urmatoarele 5 sunt tot numerice si reprezinta codul sucursalei bancii. Urmatoarele reprezinta numarul contului clientului. Ultimele sunt caractere ce reprezinta cod de verificare a bancii.Rubrica Educatie Financiara este sustinuta de Libra Internet Bank.CITESTE SI:Ce este efectul de levier si cand il folosimCardurile de credit cu dobanda zero: E zero doar daca esti desteptRate descrescatoare sau egale? Avantaje si dezavantaje ...citeste mai departe despre " Ce sunt IBAN-ul si BBAN-ul si cum ne ajuta acestea " pe Ziare.com