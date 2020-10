Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, ce sa faci ca sa rezolvi amiabil problemele cu banca.Inainte de a-ti creste considerabil costurile apeland la instanta, incearca sa rezolvi problema amiabil cu banca sau cu IFN -ul de la care te-ai imprumutat. Primul pas este sa trimiti institutiei cereri sau scrisori oficiale. In aceste conditii, vei avea si primele dovezi ca ai incercat sa repari amiabil problema.Daca raspunsul pe care ti l-a dat banca nu este unul care sa te multumeasca, atunci poti apela la specialistii CSALB, asa cum afirmam si in unul dintre articolele anterioare.CSLAB iti va prezenta cele doua proceduri pe care le are la indemana si despre care am vorbit si noi: concilierea sau arbitrajul. Dupa ce te-ai informat temeinic despre cele doua proceduri, o alegi pe cea care crezi ca ti se potriveste cel mai bine, completezi o cerere, iar CSALB va contacta banca sau IFN-ul.La final, conciliatorul CSALB poate propune sau impune o solutie, in functie de metoda aleasa de tine. CEC Bank te incurajeaza sa fii responsabil cu banii tai.CITESTE SI:Nu te mai intelegi cu banca? O solutie pe care o poti aplica pentru a remedia situatiaDe ce este bine sa ai o oferta de credit "inghetata"De ce rata mai mare inseamna mai putini bani dati bancii ...citeste mai departe despre " Ce faci cand esti nemultumit de contractul pe care il ai cu banca sau cu IFN-ul " pe Ziare.com